«Единая Россия» выступила за выплаты наставникам в здравоохранении

Наставничество в медицине не должно становиться дополнительной неоплачиваемой работой для врачей. Поэтому необходимо закрепить единые федеральные стандарты этой деятельности, включая порядок назначения наставников и систему выплат.
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