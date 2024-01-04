Когда точно празднуется Рождество: Запреты и обязательные обряды великого церковного праздника Юлия ПономареваРождество, великий православный праздник, наполняющий сердца верующих радостью и благословением, в России отмечается особенно торжественно.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии