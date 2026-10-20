Во время столкновений на протестах против роста стоимости жизни и цен на топливо в Париже, Франция, 17 октября 2026 года © Abdul Saboor/ReutersСтуденту во французской коммуне Сент-Этьен 17 октября во время протестов взрывом полицейской гранаты оторвало кисть руки.