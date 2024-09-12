Депутат Госдумы объяснил необходимость деанонимизации в интернете

МОСКВА, 12 сентября, ФедералПресс. Закон, обязывающий владельцев каналов с аудиторией более 10 тысяч подписчиков передавать в Роскомнадзор данные о себе, президент России Владимир Путин подписал в августе этого года.
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