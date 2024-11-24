Автор песен «Любэ» не видит шлягеров на эстраде

Автор хитов «Любэ» Шаганов: Состояние эстрады в РФ сегодня плачевное Поэт и автор песен группы «Любэ» Александр Шаганов выразил обеспокоенность состоянием современной российской эстрады, отметив отсутствие новых народных хитов.
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