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16 апреля 1934 года было учреждено почетное звание Герой Советского Союза

16 апреля 1934 года было учреждено почетное звание Герой Советского Союза. Его присваивали за совершение подвига или выдающиеся заслуги во время боевых действий, а также и в мирное время, напоминает gazetametro.

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