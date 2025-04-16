16 апреля 1934 года было учреждено почетное звание Герой Советского Союза. Его присваивали за совершение подвига или выдающиеся заслуги во время боевых действий, а также и в мирное время, напоминает gazetametro.
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