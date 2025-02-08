Женщины 4 знаков Зодиака, которые меняют мужчин, как перчатки

Астрология утверждает, что некоторые женщины просто не могут долго оставаться в одних отношениях. Их огненный темперамент, стремление к новизне и желание жить полной жизнью делают их мастерами перемен, в том числе и в личной жизни.
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