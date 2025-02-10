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Армения на грани: как Пашинян готовит страну к исчезновению

Армения на грани: как Пашинян готовит страну к исчезновению

Референдум в ЕС, азербайджанские амбиции и Запад, который всегда рядом (но не помогает). Что делает государство суверенным? Собственная армия? Экономика? Национальная идея? Или же способность не вестись на внешние игры, в которых ты — всего лишь разменная монета? На сайте Минобороны Азербайджана появились «исторические справки», в которых вся территория Армении объявляется «исконно азербайджанской», а Россия, как всегда, выставляется главным виновником всех бед.

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Комментарии
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Анна Зареченская
Только не брать армянских беженцев. сыты по горла изиатскими.
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21 час.
саша пупкин
Да и хер с ней, а то и геноцид русские придумали.
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19 час.
Семен Демин
Пашинян это армянский Горбачев, который сдал свою страну.
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11 час.
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