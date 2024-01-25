Провели ночь в камере, теперь готовятся к суду: Что известно о задержании рокеров из "Би-2"

Музыканты из "Би-2" провели ночь в камере и сейчас готовятся к суду. Что известно о задержании рокеров в Таиланде?По данным РИА Новости, задержанные в Пхукете музыканты некогда популярной в России группы "Би-2", провели ночь в камере, а суд по ним состоится в пятницу.