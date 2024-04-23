Мао Цзэдун имел в 1958 году грандиозные планы

В чем же могла состоять подоплека масштабной мобилизации китайских трудящихся в выплавку чугуна и стали в малой металлургии осенью 1958 года?Этот вопрос возник уже в предыдущей статье и вызвал большой интерес.
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