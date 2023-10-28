В Греции в лагерях беженцев начались беспорядки

По данным немецкого издания Bild, в греческих лагерях беженцев радикалы-исламисты устраивают беспорядки, выражая поддержку ХАМАС, а также желание присоединиться к палестинскому движению в его войне с Израилем.
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