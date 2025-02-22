На двух пляжах Краснодара обнаружены новые выбросы мазута

На двух пляжах Краснодарского края обнаружены новые выбросы мазута после инцидента с танкерами. По информации оперативного штаба Краснодарского края, зафиксированы мазутные загрязнения на пляже Джемете и центральном пляже Анапы.
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