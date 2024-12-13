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Участникам нападения на дом "кохомского стрелка" добавили сроки

Участникам нападения на дом "кохомского стрелка" добавили сроки

Ивановский областной суд рассмотрел апелляцию адвокатов и представление прокуратуры.В Иванове областной суд рассмотрел апелляцию и добавил по полгода к срокам гражданам Таджикистана, осужденным за нападение в Кохме на дом местного предпринимателя.

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