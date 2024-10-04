Политолог указал на трудности США в отношениях со странами НАТО

США все сложнее навязывать свою волю странам НАТО из-за их усиления. Об этом заявил начальник сектора проблем региональной безопасности Центра оборонных исследований РИСИ Сергей Ермаков в беседе с РИА Новости.
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