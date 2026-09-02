Орлов назвал три ключевых фактора для жизни на Дальнем Востоке

На Восточном экономическом форуме губернатор Амурской области Василий Орлов отметил, что работу, жилье и социальную инфраструктуру жители учитывают при решении оставаться на Дальнем Востоке.
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