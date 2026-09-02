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Царьград

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Орлов назвал три ключевых фактора для жизни на Дальнем Востоке

Орлов назвал три ключевых фактора для жизни на Дальнем Востоке

На Восточном экономическом форуме губернатор Амурской области Василий Орлов отметил, что работу, жилье и социальную инфраструктуру жители учитывают при решении оставаться на Дальнем Востоке.

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