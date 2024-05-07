Сегодня отмечается День радио

Сегодня в России отмечается День радио – профессиональный праздник работников всех отраслей связи. В торжествах участвуют специалисты, работа которых связана с передачей информации по радиоканалам: инженеры, техники, монтёры, дикторы и, конечно, ведущие вещательных станций, а также работники мобильных операторов, военные связисты, радиолюбители, преподаватели и студенты радиофизических факультетов вузов.
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