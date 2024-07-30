Кино: Жена всю жизнь ограждала его от измен, а после его смерти вместе со всей страной узнала о внебрачных детях: Проклятие Ихтиандра

После выхода фильма «Человек-амфибия» красавца Владимира Коренева поклонницы просто преследовали. Бесчисленные романы на стороне и внебрачные дети не помешали ему прожить до самой смерти в браке с актрисой Алевтиной Константиновой.
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