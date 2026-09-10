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Диверсия Киева против посла Британии и обиженный Мерц: новости 10 сентября

Диверсия Киева против посла Британии и обиженный Мерц: новости 10 сентября

Michael Kappeler/picture-alliance/dpa/TASS Немецкий канцлер Фридрих Мерц обиделся на президента США Дональда Трампа и объявил ему бойкот, а ФСБ разоблачила украинского агента, помогавшего готовить теракт против после Британии в Москве.

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