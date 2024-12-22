Пропавшего семилетнего мальчика нашли в Петербурге

Поисково-спасательный отряд нашел ребенка, который пропал в Санкт-Петербурге накануне. В субботу вечером в группе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт Питер» появилось сообщение о пропаже семилетнего мальчика ростом 130 сантиметров нормального телосложения с карими глазами и темно-русыми волосами.