Помимо всего прочего хорошего, штурмовые группы, проникшие в Суджу через газопровод, в тыл украинским террористам и начавшие их планомерное уничтожение, освободили легендарный магазин "Пятёрочка", разграбленный укрооккупантами и ставший для них объектов многочисленных "фотосессий", символизирующих их "перемогу".
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