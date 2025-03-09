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Несекретные материалы

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Пятёрочка освобождена!

Пятёрочка освобождена!

Помимо всего прочего хорошего, штурмовые группы, проникшие в Суджу через газопровод, в тыл украинским террористам и начавшие их планомерное уничтожение, освободили легендарный магазин "Пятёрочка", разграбленный укрооккупантами и ставший для них объектов многочисленных "фотосессий", символизирующих их "перемогу".

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