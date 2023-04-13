БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Рубль отправился в пике — нефть ему не помогает. Что стряслось?

Рубль отправился в пике — нефть ему не помогает. Что стряслось?

Почему курс нацвалюты будет снижаться, несмотря на рост цен на «черное золото» Анна Седова Фото: DPA/picture-alliance Рубль все быстрее теряет позиции — в апреле российская валюта не только продолжила, но и ускорила начавшееся в этом году падение.

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