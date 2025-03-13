Валерий Меладзе живёт в России? Тайные визиты, элитная недвижимость и лихие поездки на авто. Певец отказался от России, но не от её богатств

Валерий Меладзе скрытно живёт в России? Артист отвернулся от России, но не от её богатств Друзья, вспомните, как в начале 2024 года все гадали, где сейчас находится певец Валерий Меладзе? Согласно официальным данным, он вроде бы в Испании, но иногда появляется в северной Европе, даже слухи о США ходили… Но сегодня мы приоткроем завесу тайны […] Сообщение Валерий Меладзе живёт в России? Тайные визиты, элитная недвижимость и лихие поездки на авто.