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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Реал» проиграл 2 из 7 матчей в Ла Лиге при Моуринью. При Алонсо 2-е поражение было лишь в декабре

« Реал » потерпел два поражения в чемпионате Испании . Команда Жозе Моуринью сегодня уступила « Атлетико » (1:2) в 7-м туре.

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