БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Европа обречена на возврат к российскому газу

Европа обречена на возврат к российскому газу

@ Hauke-Christian Dittrich/dpa/picture-alliance/ТАСС Tекст: Ольга Самофалова Европе придется пойти на переговоры с Газпромом и заключить жесткую для себя сделку.

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Не надо говорить об хохлостане его недолжно больше быть на картах, кроме России...
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16 час.
Boris Borisov
Я бы этим сукам газ продал ! Но по американской цене ! Отныне и навсегда ! Зачем нам делать Европу конкурентнее и богаче ? Зачем !?
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10 час.

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