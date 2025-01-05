Сельчанина на Алтае возмутили "взрослые" леденцы фаллической формы в местном магазине

Мужчина накричал на продавца за то, что совсем недетские сладости продают прямо напротив детского сада Житель Кулунды обнаружил в сельском магазине, который находится совсем рядом с детсадом, леденцы в виде мужских половых органов.
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