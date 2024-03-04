Энергопотребляющий Лондон с высоты птичьего полета

Добро пожаловать в Лондон – город, который потребляет больше энергии, чем другие европейские страны. С высоты яркие огни финансового района Сити и Доклендс кажутся необычайно красивыми, но каждый год Лондон потребляет 150 000 ГВт энергии – это больше, чем достаточно, чтобы осветить всю Ирландию, а также равно потреблению энергии Португалии и Греции.