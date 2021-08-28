Мировое обозрение

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Сеть зарядок для электромобилей намерены создать на курортах Крыма к следующему сезону

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 августа. /ТАСС/. Власти Крыма намерены к следующему летнему туристическому сезону оборудовать на курортах полуострова сеть заправочных станций для электромобилей, сообщила ТАСС вице-премьер - министр финансов республики Ирина Кивико.

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