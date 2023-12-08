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Штаты пообещали «усадить» Киев за стол переговоров: Зеленскому дали под дых

Штаты пообещали «усадить» Киев за стол переговоров: Зеленскому дали под дых

- Или русские должны сесть за стол переговоров на условиях, приемлемых для Украины и опирающихся на Устав ООН, диктующий суверенитет и территориальную целостность Украины, или они будут иметь дело с более сильной Украиной, опирающейся на более мощную промышленную базу в США и Европе и внутри Украины, а также более способной вновь предпринять наступление, – пригрозил Файнер.

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