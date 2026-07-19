Политика как он...
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Политика как она есть

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Четыре дома и транспорт повреждены при атаке ВСУ на Курск и Льгов

Четыре дома и транспорт повреждены при атаке ВСУ на Курск и Льгов

По предварительной информации, беспилотники ВСУ ударили в четыре многоквартирных дома в Курске, информация есть об одной пострадавшей, сообщил в Max-канале врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

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