Пучков оценил регистрацию блогеров-десятитысячников на «Госуслугах»

МОСКВА, 2 ноября, ФедералПресс. Запуск процесса регистрации для владельцев каналов с более чем 10 тысячами подписчиков на портале «Госуслуги» действительно стать важным шагом к повышению безопасности и доверия в онлайн-пространстве.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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