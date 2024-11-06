Гольдштейн не планирует радикально менять работающую в Коми команду

Назначенный врио главы Коми Ростислав Гольдштейн, который ранее руководил Еврейской автономной областью (ЕАО), подчеркнул, что не является сторонником радикальных мер и не намерен торопиться в решении кадровых вопросов в республике.
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