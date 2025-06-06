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Царьград

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Суд Москвы обязывает «Победу» увеличить размеры ручной клади в самолётах

Суд Москвы обязывает «Победу» увеличить размеры ручной клади в самолётах

Щербинский суд Москвы обязал компанию «Победа» увеличить допустимые размеры ручной клади. Согласно решению, новая норма — 36*30*27 см и 5 кг.

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Комментарии
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НД
Нина Демидова
Даже самый маленький чемодан не проходит в ручную кладь&quot;победы&quot;. Должны быть минимальные мировые нормы для ручной клади
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