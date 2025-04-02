Россиянам порекомендовали отказаться от использования VPN-сервисов. Многие программы не проходят должной проверки на безопасность, а их операторы могут недобросовестно использовать доступ к пользовательскому трафику.
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