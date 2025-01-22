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Россия и Узбекистан укрепляют оборону: стратегическая программа до 2030 года

Россия и Узбекистан укрепляют оборону: стратегическая программа до 2030 года

Россия и Узбекистан подписали стратегическую программу партнерства в военной сфере на 2026-2030 годы.

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