МВД: преступники придумали способ красть аккаунты Telegram без СМС и пароля

Эксперты выявили вредоносное программное обеспечение, которое позволяет злоумышленникам получить доступ к учетной записи в мессенджере Telegram, не получая коды подтверждения и не вводя пароль, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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