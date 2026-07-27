МВД: преступники придумали способ красть аккаунты Telegram без СМС и пароля

Эксперты выявили вредоносное программное обеспечение, которое позволяет злоумышленникам получить доступ к учетной записи в мессенджере Telegram, не получая коды подтверждения и не вводя пароль, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.