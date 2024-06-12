«Гладила и плакала», — дочь Заворотнюк Анна эмоционально пережила перемены в семье

Анастасия Заворотнюк нечасто решалась пускать в свой дом журналистов, но в тот день, когда на свет появилась ее дочь Мила, актриса, находясь в безусловном счастье, захотела рассказать о случившемся всему свету и даже согласилась на ряд интервью.
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