Кто на самом деле снял «Матрицу»? Теория, которая объясняет провал всех сиквелов

Представьте себе мир, где вам сообщают, что ваша жизнь — это сон. Что дом, работа, любовь, кофе по утрам — лишь пиксели на огромном сервере, а ваше тело томится в коконе с жидкостью, подключенное к системе как батарейка.
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Споры на форуме
Что такое реальность? И кто может дать ответ на этот вопрос? В прошлом году ученые из Университета Хериота-Уатта в Шотландии проверили интересный эксперимент, результаты которого предполагают, что объективной реальности может не существовать.
Так как в квантовом мире измерения с разных позиций дают различные результаты, но при этом одинаково верны, проведенный эксперимент показал, что в мире квантовой физики два человека могут наблюдать одно и то же событие и разные результаты; при этом ни одно из этих двух событий не может быть воспринято как неправильное.
Если реальный обед неотличим от виртуального,- тогда попробуй прожить и выжить, питаясь только виртуальной едой...
Также можно сравнить виртуальный секс с сексом и любовью к реальной прекрасной женщине - никакого сравнения! Интересно также: возможно ли виртуальное рождение детей? А в "реале" это очень даже возможно!
И можно - не на ночь будет сказано! - сравнить реальную боль и смерть с их виртуальными копиями...
Есть много способов отличить реальность от виртуальной подделки, "симулякра*.
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Только зрительные визуальные копии реальности почти неотличимы от реальных образов: цветные качественные фотографии и качественное видео...
Споры на форуме
"Международная группа математиков под руководством доктора Мира Файзала из Университета Британской Колумбии представила исследование, в котором опровергается идея о существовании Вселенной как компьютерной симуляции, передает "Новосвят".
Работа опубликована в журнале Holography Applications in Physics (HAP).
Ученые показали, что структура реальности не поддается моделированию на компьютере, поскольку не имеет алгоритмического описания. При анализе математических теорем, включая результаты Геделя, исследователи пришли к выводу, что Вселенная не может быть воспроизведена вычислительными средствами...
Очень жаль, что подобных фильмов больше не снимают. Сейчас сплошной ширпотреб.