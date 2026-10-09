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На руинах Страны Советов

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Кто на самом деле снял «Матрицу»? Теория, которая объясняет провал всех сиквелов

Кто на самом деле снял «Матрицу»? Теория, которая объясняет провал всех сиквелов

Представьте себе мир, где вам сообщают, что ваша жизнь — это сон. Что дом, работа, любовь, кофе по утрам — лишь пиксели на огромном сервере, а ваше тело томится в коконе с жидкостью, подключенное к системе как батарейка.

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Владимир Акулов

Споры на форуме

Что такое реальность? И кто может дать ответ на этот вопрос? В прошлом году ученые из Университета Хериота-Уатта в Шотландии проверили интересный эксперимент, результаты которого предполагают, что объективной реальности может не существовать.
Так как в квантовом мире измерения с разных позиций дают различные результаты, но при этом одинаково верны, проведенный эксперимент показал, что в мире квантовой физики два человека могут наблюдать одно и то же событие и разные результаты; при этом ни одно из этих двух событий не может быть воспринято как неправильное.

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Владимир Акулов

Если реальный обед неотличим от виртуального,- тогда попробуй прожить и выжить, питаясь только виртуальной едой...
Также можно сравнить виртуальный секс с сексом и любовью к реальной прекрасной женщине - никакого сравнения! Интересно также: возможно ли виртуальное рождение детей? А в "реале" это очень даже возможно!
И можно - не на ночь будет сказано! - сравнить реальную боль и смерть с их виртуальными копиями...
Есть много способов отличить реальность от виртуальной подделки, "симулякра*.

***
Только зрительные визуальные копии реальности почти неотличимы от реальных образов: цветные качественные фотографии и качественное видео...

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Владимир Акулов

Споры на форуме

"Международная группа математиков под руководством доктора Мира Файзала из Университета Британской Колумбии представила исследование, в котором опровергается идея о существовании Вселенной как компьютерной симуляции, передает "Новосвят".
Работа опубликована в журнале Holography Applications in Physics (HAP).
Ученые показали, что структура реальности не поддается моделированию на компьютере, поскольку не имеет алгоритмического описания. При анализе математических теорем, включая результаты Геделя, исследователи пришли к выводу, что Вселенная не может быть воспроизведена вычислительными средствами...