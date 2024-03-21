«Известия»: Ряд банков Китая перестали принимать платежи из РФ в юанях

Несколько крупных китайских банков стали возвращать клиентам платежи в юанях, поступающие из России. Об этом рассказал Алексей Порошин, руководитель компании «Первая Группа», его слова передают «Известия».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии