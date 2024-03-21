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«Известия»: Ряд банков Китая перестали принимать платежи из РФ в юанях

«Известия»: Ряд банков Китая перестали принимать платежи из РФ в юанях

Несколько крупных китайских банков стали возвращать клиентам платежи в юанях, поступающие из России. Об этом рассказал Алексей Порошин, руководитель компании «Первая Группа», его слова передают «Известия».

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