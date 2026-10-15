Свыше 22 тысяч свердловчанок получили медицинскую помощь по родовым сертификатам в 2026 году. Региональное отделение Социального фонда перечислило на эти цели более 254 миллионов рублей.
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