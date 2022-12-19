В Катаре предупредили о негативном влиянии коррупционного скандала в ЕП

Доха предупредила, чем может грозить коррупционный скандал в Европарламенте. Среди последствий, негативное влияние на состояние энергетической безопасностиВ Дохе отвергли обвинения по делу о коррупционном скандале в Европарламенте и указали на то, что возможная приостановка до конца разбирательства доступа Катара на территорию комплекса Европарламента может отрицательным образом повлиять на отношения арабской страны Евросоюза и, кроме этого, на состояние мировой энергетической безопасности.