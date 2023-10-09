ХАМАС отказалось от перемирия с Израилем

Как заявил представитель правящего в секторе Газа движения ХАМАС Хазем Касем, Израиль обостряет ситуацию своей агрессией против мирных жителей, поэтому палестинская сторона даже не думает о шагах к перемирию.
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