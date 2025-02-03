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На Камчатке в рабочем кабинете убили директора гостиницы «Петропавловск»

На Камчатке в рабочем кабинете убили директора гостиницы «Петропавловск»

По данным СК, 67-летний соучредитель гостиничного комплекса выстрелил в голову из охотничьего оружия 45-летнему гендиректору отеля "из-за неприязни, а также возникшего конфликта по вопросу организации и финансовой деятельности общества с ограниченной ответственностью".

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