На Камчатке в рабочем кабинете убили директора гостиницы «Петропавловск»

По данным СК, 67-летний соучредитель гостиничного комплекса выстрелил в голову из охотничьего оружия 45-летнему гендиректору отеля "из-за неприязни, а также возникшего конфликта по вопросу организации и финансовой деятельности общества с ограниченной ответственностью".