В США заявили о тяжелой судьбе Украины при любом исходе спецоперации

pixabay.com Украину впереди ждут трудности вне зависимости от того, как именно закончится конфликт. У нее в любом случае уйдут десятилетия на восстановление после причиненного в ходе спецоперации ущерба, заявил подполковник армии США Дэниел Дэвис.
pixabay.com Украину впереди ждут трудности вне зависимости от того, как именно закончится конфликт. У нее в любом случае уйдут десятилетия на восстановление после причиненного в ходе спецоперации ущерба, заявил подполковник армии США Дэниел Дэвис.
Свежие комментарии