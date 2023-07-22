РЕН ТВ

195 205 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Георгий Михалев
    Надо бы и ментов, крышевавших, тоже засадить.Суд арестовал хоз...
  • лина любимцева
    Сегодня слушала историческую тематику в выступлении  Путина, все правильно он сказал. Так все  и было!! Только думаю,...Историк объяснил ...
  • лина любимцева
    Пусть Украина обеспечивает безопасность граждан Китая на своей территории. А не Россия.Москва дала разъя...

В США заявили о тяжелой судьбе Украины при любом исходе спецоперации

В США заявили о тяжелой судьбе Украины при любом исходе спецоперации

pixabay.com Украину впереди ждут трудности вне зависимости от того, как именно закончится конфликт. У нее в любом случае уйдут десятилетия на восстановление после причиненного в ходе спецоперации ущерба, заявил подполковник армии США Дэниел Дэвис.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх