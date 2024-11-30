30 ноября — Всемирный день домашних животных

Сегодня отмечается Всемирный день домашних животных. Идея проведения такого праздника была озвучена ещё в 1931 году на Международном конгрессе сторонников движения в защиту природы, который проходил во Флоренции.
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