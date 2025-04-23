МВФ улучшил прогноз роста ВВП России до 1,5%

Международный валютный фонд пересмотрел в сторону повышения оценку темпов роста российской экономики на 2025 год — теперь ожидается увеличение ВВП на 1,5%, что на 0,1 процентного пункта выше январских ожиданий.
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