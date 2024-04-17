Семь медицинских производителей из Петербурга представили свою продукцию на выставке в Кении

Мероприятие стартовало в Найроби В столице Республики Кения Найроби 17 апреля открывается трёхдневная Международная выставка продукции и оборудования для медицины MEDEXPO AFRICA 2024, сообщает пресс-служба Смольного.
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