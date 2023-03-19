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Путин заявил, что РФ обеспокоена возможностью подрыва глобальной ядерной безопасности

Путин заявил, что РФ обеспокоена возможностью подрыва глобальной ядерной безопасности

Лидер Российской Федерации Владимир Путин указал на тот факт, что представляемое им государство испытывает серьёзное беспокойство из-за безответственных и создающих риски шагов, которые имеют возможность нарушить мировую ядерную безопасность.

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