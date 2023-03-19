Путин заявил, что РФ обеспокоена возможностью подрыва глобальной ядерной безопасности

Лидер Российской Федерации Владимир Путин указал на тот факт, что представляемое им государство испытывает серьёзное беспокойство из-за безответственных и создающих риски шагов, которые имеют возможность нарушить мировую ядерную безопасность.
Лидер Российской Федерации Владимир Путин указал на тот факт, что представляемое им государство испытывает серьёзное беспокойство из-за безответственных и создающих риски шагов, которые имеют возможность нарушить мировую ядерную безопасность.
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