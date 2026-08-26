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ИА Регнум

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В ООН назвали грубым нарушением международного права удар ВСУ по автобусу в ЛНР

В ООН назвали грубым нарушением международного права удар ВСУ по автобусу в ЛНР

Любые атаки на мирных граждан являются явным нарушением международного права. Об этом заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя удар украинских войск по пассажирскому автобусу в Луганской Народной Республике (ЛНР).

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