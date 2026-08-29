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С частичной оцинковкой, подушкой безопасности и новым мотором 1,8: стартовали продажи обновленной Lada Niva Legend

С частичной оцинковкой, подушкой безопасности и новым мотором 1,8: стартовали продажи обновленной Lada Niva Legend

Модернизация затронула более 350 деталей и узлов Российские дилеры начали продажи обновленной Lada Niva Legend, причем без какой-либо официальной отмашки от АвтоВАЗа.

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