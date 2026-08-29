С частичной оцинковкой, подушкой безопасности и новым мотором 1,8: стартовали продажи обновленной Lada Niva Legend

Модернизация затронула более 350 деталей и узлов Российские дилеры начали продажи обновленной Lada Niva Legend, причем без какой-либо официальной отмашки от АвтоВАЗа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым