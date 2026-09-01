39-я Московская международная книжная ярмарка: более 500 мероприятий в «Гостином дворе» со 2 по 6 сентября

39-я Московская международная книжная ярмарка (ММКЯ) пройдёт со 2 по 6 сентября 2026 года в комплексе «Гостиный Двор».
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